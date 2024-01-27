Гурьев Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Анисим

Место рождения

Россия

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гурьев Матвей Анисимович

Мать ребёнка: Гурьева Пелагея

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гурьев Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Гурьева Пелагея

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гурьев Василий Анисимович

Мать ребёнка: Гурьева Пелагея

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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