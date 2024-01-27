Гурьев Анисим
Место рожденияРоссия
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Гурьева Пелагея
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гурьев Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Гурьева Пелагея
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гурьев Василий Анисимович
Мать ребёнка: Гурьева Пелагея
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Пелагея
Смерть
Неизвестно