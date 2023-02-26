Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти26.11.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1871
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1873
Сын: Иродион Павлов
Отец ребёнка: Павел Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Семёнов
Смерть
26.11.1879
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище