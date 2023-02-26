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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

26.11.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1871

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1873

Сын: Иродион Павлов

Отец ребёнка: Павел Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Семёнов

Смерть
26.11.1879
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище