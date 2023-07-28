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(Панарина) Варвара Алексеевна
(Панарина) Варвара Алексеевна
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Место рождения
Быстрый Исток
, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
27.11.1899
Пол
Женский
Отец
Панарин Алексей Николаевич
1876 г.р.
Мать
Панарина (Богомолова) Евдокия (Автотья) Филипповна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1899
Отец:
Панарин Алексей Николаевич
Мать:
Панарина Евдокия (Автотья) Филипповна
Быстрый Исток
, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
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