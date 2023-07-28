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(Панарина) Варвара Алексеевна

Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.11.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1899

Отец: Панарин Алексей Николаевич

Мать: Панарина Евдокия (Автотья) Филипповна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край