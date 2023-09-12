Де-Ладвез Франсуа-Бернар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Де-Ладвез Михаил Францевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Де-Ладвез Сергей Франциевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Де-Ладвез Степан Франциевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Де-Ладвез Франц Франциевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан французской службы.
Смерть
1846