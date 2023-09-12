Де-Ладвез Франсуа-Бернар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де-Ладвез Франсуа-Бернар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Де-Ладвез Михаил Францевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Де-Ладвез Сергей Франциевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Де-Ладвез Степан Франциевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Де-Ладвез Франц Франциевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан французской службы.
Смерть
1846
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