Ермолаев Иаков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Грачева Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
Неизвестно