Ермолаев Иаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Иаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ермолаев Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермолаев Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Грачева Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Трифон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Артемий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
Неизвестно