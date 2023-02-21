Радванская (Гурко-Ромейко) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Гурко-Ромейко) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Радванский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Радванский Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Радванский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Радванский Пётр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно