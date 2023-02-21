Радванская (Гурко-Ромейко) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Радванский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Радванский Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Радванский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Радванский Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно