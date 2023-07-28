Юринова Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1887 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Семёнович
Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно