Юринова Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринова Пелагея Семёновна

Юринова Пелагея Семёновна

Место рождения

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1887 ст.

Муж: Юринов Тимофей Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1887 ст.

Сын: Юринов Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно