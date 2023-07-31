Клюева (Клюева) Прасковья Савастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Савастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бурзянцева Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Клюев Прокофий Семенович
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно