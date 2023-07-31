Клюева (Клюева) Прасковья Савастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Клюева) Прасковья Савастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Савастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бурзянцева Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Клюев Прокофий Семенович

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно