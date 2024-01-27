Богданова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Февронья Степановна
Отец ребёнка: Богданов Степан Семенович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1866
Сын: Богданов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Богданов Степан Семенович
с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Богданов Степан Семенович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно