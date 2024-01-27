Богданова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Февронья Степановна

Отец ребёнка: Богданов Степан Семенович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Богданов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Богданов Степан Семенович

с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1872

Сын: Богданов Иван Степанович

Отец ребёнка: Богданов Степан Семенович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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