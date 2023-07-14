Макарова (Сенина) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сенин Валентин Гаврилович
Мать: Сенина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дановский Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дановский Игорь