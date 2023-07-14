Макарова (Сенина) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Сенина) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенин Валентин Гаврилович

Мать: Сенина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Макаров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дановский Артём Игоревич

Отец ребёнка: Дановский Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дановский Игорь