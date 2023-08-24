Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1702

Отец: Тимофей

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно
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