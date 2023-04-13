Пирожкова Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Синенко Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
06.10.1852
Сын: Пирожков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
08.04.1855
Сын: Пирожков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
04.08.1856
Сын: Пирожков Антон Васильевич
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пирожков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
23.07.1863
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
04.08.1866
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
03.10.1867
Дочь: Чинцова Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
28.04.1870
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
06.02.1873
Сын: Пирожков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно