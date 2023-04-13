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Пирожкова Ольга Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Синенко Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
06.10.1852

Сын: Пирожков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
08.04.1855

Сын: Пирожков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
04.08.1856

Сын: Пирожков Антон Васильевич

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пирожков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
23.07.1863

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
04.08.1866

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
03.10.1867

Дочь: Чинцова Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
28.04.1870

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
06.02.1873

Сын: Пирожков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Пирожков Василий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожков Василий Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно