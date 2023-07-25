Кисилев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисилев Сергей

Кисилев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926

Отец: Кисилев Василий

Мать: Кисилева Анастасия

Рождение ребёнка
21.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кисилева Евдокия

Рождение ребёнка
24.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кисилева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Евдокия

Смерть
Неизвестно