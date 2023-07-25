Кисилев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926
Отец: Кисилев Василий
Мать: Кисилева Анастасия
Рождение ребёнка
21.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кисилева Евдокия
Рождение ребёнка
24.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кисилева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кисилева Евдокия
Смерть
Неизвестно