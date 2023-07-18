Хуснутдинов Садертин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Садертин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сибагатуллина Биби Хажар

Мать ребёнка: Хабиб Жамал

Большие Ачасыры, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабиб Жамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабиб Жамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурмухамед

Мать ребёнка: Хабиб Жамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабиб Жамал

Смерть
Неизвестно