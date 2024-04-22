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Груздев Владимир Семёнов

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

26.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1855

Отец: Груздев Семён Андреев

Мать: Груздева Марья Алексеева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Груздева Аполлинария Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Груздев Иван Владимиров

Мать ребёнка: Груздева Аполлинария Петровна

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.06.1895

Дочь: Ольга Владимирова

Мать ребёнка: Груздева Аполлинария Петровна

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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