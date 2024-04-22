Груздев Владимир Семёнов
Место рождения
Дата рождения26.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1855
Отец: Груздев Семён Андреев
Мать: Груздева Марья Алексеева
Бракосочетание
08.02.1884
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Груздева Аполлинария Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1895
Дочь: Ольга Владимирова
Мать ребёнка: Груздева Аполлинария Петровна
Смерть
Неизвестно