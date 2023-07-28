Багрова, Калинина (Колесникова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрова, Калинина (Колесникова) Дарья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Колесниковъ Михаилъ

Мать: Колесникова Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Багровъ Иванъ

Бракосочетание
06.09.1874

Муж: Калининъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан