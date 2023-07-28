Багрова, Калинина (Колесникова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Колесниковъ Михаилъ
Мать: Колесникова Наталья
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
26.01.1849
Муж: Багровъ Иванъ
Бракосочетание
06.09.1874
Муж: Калининъ Кузьма
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан