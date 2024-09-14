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Илларионова Александра Алексеевна

Место рождения

Николаевка

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Илларионов Харитон Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1887 ст.

Муж: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.

Сын: Бибаков Василий Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1890 ст.

Сын: Бибаков Иван Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1892 ст.

Сын: Бибаков Федор Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Дочь: Бибакова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Сын: Бибаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1899 ст.

Сын: Бибаков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.

Дочь: Бибакова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.

Дочь: Бибакова Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.

Сын: Бибаков Семен Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1907 ст.

Дочь: Бибакова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1908 ст.

Сын: Бибаков Стефан Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1910 ст.

Сын: Бибаков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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