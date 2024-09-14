Илларионова Александра Алексеевна
Место рожденияНиколаевка
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Илларионов Харитон Алексеевич
Мать: не указана
Сын: Бибаков Василий Федорович
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Дочь: Бибакова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Сын: Бибаков Николай Федорович
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Сын: Бибаков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Дочь: Бибакова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Дочь: Бибакова Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Дочь: Бибакова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич
Отец ребёнка: Бибаков Федор Аверкиеевич