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Марковъ Алексей
Марковъ Алексей
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1790
Пол
Мужской
Отец
Марковъ Егоръ
1755 г.р.
Мать
Маркова Марья Андреева
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Марковъ Егоръ
Мать:
Маркова Марья Андреева
Дурасовка
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