Марковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковъ Алексей

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Марковъ Егоръ

Мать: Маркова Марья Андреева

Дурасовка