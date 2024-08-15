Гусманов Булат Фарависович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусманов Булат Фарависович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусманов Карим Булатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусманова Камилла Булатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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