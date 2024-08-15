Гусманов Булат Фарависович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусманова Камилла Булатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности