Давыдов Виталий Антонович
Место рождения
Дата рождения10.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1944
Отец: Давыдов Антон Фролович
Мать: Давыдова Анна Яковлевна
Бракосочетание
24.02.1970
Рождение ребёнка
06.02.1971
Дочь: Замыслова Наталия Витальевна
Мать ребёнка: Давыдова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1972
Сын: Давыдов Александр Витальевич
Мать ребёнка: Давыдова Людмила Михайловна