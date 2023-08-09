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Давыдов Виталий Антонович

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1944

Отец: Давыдов Антон Фролович

Мать: Давыдова Анна Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
24.02.1970

Жена: Давыдова Людмила Михайловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1971

Дочь: Замыслова Наталия Витальевна

Мать ребёнка: Давыдова Людмила Михайловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.07.1972

Сын: Давыдов Александр Витальевич

Мать ребёнка: Давыдова Людмила Михайловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область