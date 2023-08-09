Троицкая (Римская-Корсакова) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1875
Дата смерти?.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1875
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: Головкина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Троицкий Владимир Петрович
имение Вечаша, Псковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Певица
Смерть
?.06.1942
Похороны
Неизвестно