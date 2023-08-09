Троицкая (Римская-Корсакова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Римская-Корсакова) Софья Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.09.1875

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1875

Отец: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: Головкина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Троицкий Владимир Петрович

имение Вечаша, Псковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Владимир Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Певица
Смерть
?.06.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург