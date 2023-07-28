Штерн Фридрих Якоб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1872
Жена: Штерн Елизавета
Рождение ребёнка
06.06.1889
Дочь: Виллевальдт Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Штерн Елизавета
Новосаратовка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно