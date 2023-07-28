Штерн Фридрих Якоб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штерн Фридрих Якоб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1872

Жена: Штерн Елизавета

Рождение ребёнка
06.06.1889

Дочь: Виллевальдт Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Штерн Елизавета

Новосаратовка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно