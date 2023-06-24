Шаманова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманова Дарья Николаевна

Шаманова Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1845

Дочь: Шаманова Фекла Никитична

Отец ребёнка: Шаманов Никита Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно