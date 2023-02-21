Пантелеев Назар Трофимович
Место рожденияУшаково
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Пантелеев Трофим
Мать: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
1663
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Евдоким Назарович
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Никита Назарович
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Иван (мл.)
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Смерть
Неизвестно