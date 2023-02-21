Пантелеев Назар Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Назар Трофимович

Место рождения

Ушаково

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Пантелеев Трофим

Мать: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
1663

Сын: Пантелеев Иван Назарович

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Евдоким Назарович

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Никита Назарович

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Иван (мл.)

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Смерть
Неизвестно