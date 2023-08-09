Палей Аркадий Соломонович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Палей Соломон Исаакович
Мать: Палей Бася Залмановна
Военная служба
?.08.1942
Призван Гурьевским ГВК г.Гурьев Кемеровской ( Новосибирской ) обл.РСФСР
Гв.мл.лейтенант секретарь комс.орг мбр пп 32172 ,68 мехбр 8 мк, 2 Укр.фр., ЦАМО РФ , шк-163, ящ-6
Вступление в партию
1943
Кандидат в члены ВКПб
Военная награда
20.01.1945
ВС 8 мк 2 Укр.фр Приказ № 16/н о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6752
Смерть
Неизвестно