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Палей Аркадий Соломонович

Место рождения

Поддобрянка, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Палей Соломон Исаакович

Мать: Палей Бася Залмановна

Поддобрянка, Гомельский район, Гомельская область
Военная служба
?.08.1942
Призван Гурьевским ГВК г.Гурьев Кемеровской ( Новосибирской ) обл.РСФСР
Гв.мл.лейтенант секретарь комс.орг мбр пп 32172 ,68 мехбр 8 мк, 2 Укр.фр., ЦАМО РФ , шк-163, ящ-6
Вступление в партию
1943
Кандидат в члены ВКПб
Военная награда
20.01.1945
ВС 8 мк 2 Укр.фр Приказ № 16/н о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6752
Смерть
Неизвестно