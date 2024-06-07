Данилова Татьяна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Татьяна Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Данилова Анна Венедиктовна

Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Данилов Алексей Венедиктович

Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Данилов Михайло Венедиктович

Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Данилова Авдотья Венедиктовна

Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич

Смерть
Неизвестно

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