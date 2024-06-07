Данилова Татьяна Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Данилова Анна Венедиктовна
Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Данилов Алексей Венедиктович
Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Данилов Михайло Венедиктович
Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Данилова Авдотья Венедиктовна
Отец ребёнка: Данилов Венедикт Васильевич
Смерть
Неизвестно