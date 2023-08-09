Тарскова (Сопегина) Евфимия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Сопегина) Евфимия Васильева

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Сопегин Василий

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1813

Сын: Тарсков Стефан Терентиев

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Тарсков Трифон Терентьев

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1816

Дочь: Мужева - Струнина Евлампия Терентиева

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1819

Сын: Тарсков Феодул Терентиев

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1820

Дочь: Анисия Терентиева

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1824

Дочь: Матрона Терентиева

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1827

Дочь: Харитина Терентиева

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1831

Сын: Тарсков Тихон Терентиев

Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно