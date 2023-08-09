Тарскова (Сопегина) Евфимия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Сопегин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1813
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
08.10.1816
Дочь: Мужева - Струнина Евлампия Терентиева
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
31.03.1819
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
28.12.1820
Дочь: Анисия Терентиева
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
30.03.1824
Дочь: Матрона Терентиева
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
05.10.1827
Дочь: Харитина Терентиева
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Рождение ребёнка
14.06.1831
Отец ребёнка: Тарсков Терентий Сергиев
Смерть
Неизвестно