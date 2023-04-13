Нагурский Владислав
Место рожденияКалишская губ.
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Калишская губ.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Нагурский Феодосий Владиславович
Мать ребёнка: Нагурская Татьяна Александровна
Калишская губ.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Нагурский Николай Владиславович
Мать ребёнка: Нагурская Татьяна Александровна
Калишская губ.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Нагурский Иван Владиславович
Мать ребёнка: Нагурская Татьяна Александровна
Калишская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно