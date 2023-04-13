Нагурский Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагурский Владислав

Место рождения

Калишская губ.

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Калишская губ.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Нагурский Феодосий Владиславович

Мать ребёнка: Нагурская Татьяна Александровна

Калишская губ.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Нагурский Николай Владиславович

Мать ребёнка: Нагурская Татьяна Александровна

Калишская губ.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Нагурский Иван Владиславович

Мать ребёнка: Нагурская Татьяна Александровна

Калишская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагурская Татьяна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно