Быков Феропонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Феропонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Полякова Марина Феропонтовна

Мать ребёнка: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Михаил Феропонтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно