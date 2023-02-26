Rysak Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rysak Aleksander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1916

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1916

Отец: Rysak Jan

Мать: Rysak Marianna