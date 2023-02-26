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Rysak Aleksander
Rysak Aleksander
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1916
Пол
Мужской
Отец
Rysak Jan
1881 г.р.
Мать
Rysak (Pułaski) Marianna
Около 1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1916
Отец:
Rysak Jan
Мать:
Rysak Marianna
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