Зиньковский Григорий Аврамович
Место рождения
Дата рождения01.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1868
Бракосочетание
22.01.1892
Рождение ребёнка
31.03.1893
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Харитина Захаровна
Рождение ребёнка
09.01.1895
Сын: Зиньковский Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Харитина Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно