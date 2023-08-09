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Зиньковский Григорий Аврамович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1868

Отец: Зиньковский Авраам Николаевич

Мать: Зиньковская Юлиана Евтихиевна

Бракосочетание
22.01.1892

Жена: Зиньковская Харитина Захаровна

Рождение ребёнка
31.03.1893

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Харитина Захаровна

Рождение ребёнка
09.01.1895

Сын: Зиньковский Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Харитина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно