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Провалова Екатерина Павловна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Анна Селиверстовна

Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Провалов Иван Селиверстович

Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1904

Дочь: Провалова Матрена Селиверстовна

Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.01.1910

Сын: Провалов Василий Селиверстович

Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Сын: Провалов Павел Селиверстович

Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Силиверст Сергеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно