Провалова Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Анна Селиверстовна
Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич
Рождение ребёнка
27.03.1904
Сын: Провалов Иван Селиверстович
Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич
Рождение ребёнка
27.03.1904
Дочь: Провалова Матрена Селиверстовна
Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич
Рождение ребёнка
31.01.1910
Сын: Провалов Василий Селиверстович
Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Сын: Провалов Павел Селиверстович
Отец ребёнка: Провалов Силиверст Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно