Wendzik (Kowalewska) Marcjanna 08.11.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wendzik (Kowalewska) Marcjanna

Место рождения

Grądy/Wąsewo akt 68/1836

Дата рождения

08.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Муж

1836 г.р.
Около 1828 г.р.

Дети

1857 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1836

Отец: Kowalewski/Kowalak Grzegorz Kowalak/

Мать: Kowalska (Kowalczyk) Marianna

Grądy/Wąsewo akt 68/1836
Бракосочетание
13.11.1854

Муж: Wendzik Piotr

Sulęcin/Jelonki akt 12/1854
Рождение ребёнка
14.10.1857

Дочь: (Wendzik) Tekla

Отец ребёнка: Wendzik Piotr

Sulęcin/Jelonki akt 86/1857
Бракосочетание
16.09.1860

Муж: Dziadak Aleksy

Wąsewo akt 10/1860
Смерть
Неизвестно

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