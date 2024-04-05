Wendzik (Kowalewska) Marcjanna
Место рожденияGrądy/Wąsewo akt 68/1836
Дата рождения08.11.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1836
Grądy/Wąsewo akt 68/1836
Бракосочетание
13.11.1854
Муж: Wendzik Piotr
Sulęcin/Jelonki akt 12/1854
Рождение ребёнка
14.10.1857
Дочь: (Wendzik) Tekla
Отец ребёнка: Wendzik Piotr
Sulęcin/Jelonki akt 86/1857
Бракосочетание
16.09.1860
Муж: Dziadak Aleksy
Wąsewo akt 10/1860
Смерть
Неизвестно