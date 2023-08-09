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Березовский Стефан Кононов

Место рождения

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березовский Конон Григорьевич

Мать: ?

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.07.1895

Сын: Березовский Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Березовская Татьяна Петрова

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.03.1897

Сын: Березовский Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Березовская Татьяна Петрова

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.1899

Сын: Березовский Иван Стефанов

Мать ребёнка: Березовская Татьяна Петрова

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно