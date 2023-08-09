Березовский Стефан Кононов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березовский Конон Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.07.1895
Сын: Березовский Сергей Стефанов
Мать ребёнка: Березовская Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
11.03.1897
Сын: Березовский Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Березовская Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
28.08.1899
Сын: Березовский Иван Стефанов
Мать ребёнка: Березовская Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно