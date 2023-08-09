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Кутукова (Сударчикова) Клавдия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1893

Отец: Сударчиковъ Федоръ

Мать: Сударчикова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1909

Муж: Кутуковъ Николай

Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кутуковъ Николай

село Михайловское
Рождение ребёнка
07.03.1913

Сын: Кутуковъ Александръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Николай

село Михайловское