Кутукова (Сударчикова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения25.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1893
Отец: Сударчиковъ Федоръ
Мать: Сударчикова Агриппина
Бракосочетание
06.11.1909
Муж: Кутуковъ Николай
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кутуковъ Николай
село Михайловское
Рождение ребёнка
07.03.1913
Сын: Кутуковъ Александръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Николай
село Михайловское