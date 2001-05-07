Jõemaa Ain
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1955
Дата смерти07.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1955
Отец: Jõemaa Harry
Мать: Jõemaa Elmi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kumel Abigail
Мать ребёнка: Jõemaa Herme
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jaanika
Мать ребёнка: Jõemaa Herme
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Diana
Мать ребёнка: Jõemaa Herme
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Jõemaa Herme
Смерть
07.05.2001
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond