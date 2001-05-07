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Jõemaa Ain

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1955

Дата смерти

07.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1955

Отец: Jõemaa Harry

Мать: Jõemaa Elmi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kumel Abigail

Мать ребёнка: Jõemaa Herme

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jaanika

Мать ребёнка: Jõemaa Herme

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Diana

Мать ребёнка: Jõemaa Herme

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jõemaa Herme

Смерть
07.05.2001
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond