Черкасова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасов Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Черкасов Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Черкасов Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Черкасов Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Черкасов Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Валерий Николаевич