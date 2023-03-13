Иконникова Оксинья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иконниковъ Фролъ
Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иконниковъ Трофимъ
Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Иконникова Катерина
Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Иконникова Анна
Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иконниковъ Егоръ