Иконникова Оксинья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконникова Оксинья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иконниковъ Фролъ

Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иконниковъ Трофимъ

Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Иконникова Катерина

Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Иконникова Анна

Отец ребёнка: Иконниковъ Егоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконниковъ Егоръ