Петрушина (Сорокина) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрушина (Сорокина) Светлана Александровна

Петрушина (Сорокина) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1957

Отец: Сорокин Александр Иванович

Мать: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1976

Сын: Петрушин Михаил Викторич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрушин Евгений Викторович