Петрушина (Сорокина) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1957
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1957
Отец: Сорокин Александр Иванович
Мать: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1976
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Светличный Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрушин Евгений Викторович