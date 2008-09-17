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Пономарёва Анжелика Романовна
Пономарёва Анжелика Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2008
Пол
Женский
Отец
Пономарёв Роман
1982 г.р.
Мать
Пономарёва (Боровинская) Алёна Андреевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2008
Отец:
Пономарёв Роман
Мать:
Пономарёва Алёна Андреевна
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