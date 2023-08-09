(Холопова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения11.02.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1854
Крещение
12.02.1854
Родители: села Великого крестьянин Иван Дмитриев Холопов и его законная жена Александра Евгеньева. Восприемники: того же села крестьянин Михайло Иванов Долныгин и Парасковья Михайлова, жена Шадрухина.... Показать все
Смерть
Неизвестно