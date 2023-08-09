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(Холопова) Евдокия Иванова

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.02.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1854

Отец: Холопов Иван Дмитриев

Мать: Холопова Александра Евгеньева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
12.02.1854
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Дмитриев Холопов и его законная жена Александра Евгеньева. Восприемники: того же села крестьянин Михайло Иванов Долныгин и Парасковья Михайлова, жена Шадрухина.... Показать все
Смерть
Неизвестно