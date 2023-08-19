Григорьев Никита Иванов (второй)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова
Рождение ребёнка
13.06.1878
Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова
Рождение ребёнка
03.06.1887
Сын: Григорьев Митрофан Никитин
Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова
Рождение ребёнка
23.02.1891
Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно