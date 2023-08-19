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Григорьев Никита Иванов (второй)

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Иван

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Григорьев Платон Никитин

Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1878

Сын: Григорьев Тихон Никитин

Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Григорьев Иван Никитин

Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1887

Сын: Григорьев Митрофан Никитин

Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Сын: Григорьев Иван Никитин

Мать ребёнка: Григорьева Александра Анисимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Александра Анисимова

Смерть
Неизвестно
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