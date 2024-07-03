Климович Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1919
Дочь: (Климович) Нина Викторовна
Мать ребёнка: Климович Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
12.06.1921
Сын: Климович Борис Викторович
Мать ребёнка: Климович Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: (Климович) Нина Викторовна
Мать ребёнка: Климович Пелагея Ефимовна
Смерть
Неизвестно