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Климович Виктор Николаевич

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Место рождения

Опечки, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Климович Николай Иванович

Мать: Климович (Ленцевич) Антонина Семеновна

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климович Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
12.05.1919

Дочь: (Климович) Нина Викторовна

Мать ребёнка: Климович Пелагея Ефимовна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
12.06.1921

Сын: Климович Борис Викторович

Мать ребёнка: Климович Пелагея Ефимовна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: (Климович) Нина Викторовна

Мать ребёнка: Климович Пелагея Ефимовна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
Неизвестно

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