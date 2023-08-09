Кодратий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодратий Михайлов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.
1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1853

Жена: Ефросиния Киреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1853
отставной солдат
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Параскева Кодратова

Мать ребёнка: Ефросиния Киреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Варвара Кодратова

Мать ребёнка: Ефросиния Киреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефимова

Смерть
Неизвестно