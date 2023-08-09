Кодратий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1853
Жена: Ефросиния Киреева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1853
отставной солдат
Рождение ребёнка
21.10.1855
Дочь: Параскева Кодратова
Мать ребёнка: Ефросиния Киреева
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Варвара Кодратова
Мать ребёнка: Ефросиния Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефимова
Смерть
Неизвестно