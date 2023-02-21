Браунштейн Анатолий Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Браунштейн Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Браунштейн Яна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Браунштейн Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Браунштейн Яна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браунштейн Яна
Смерть
Неизвестно