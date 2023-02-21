Браунштейн Анатолий Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браунштейн Анатолий Исидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Браунштейн Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Браунштейн Яна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Браунштейн Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Браунштейн Яна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браунштейн Яна

Смерть
Неизвестно