Каганков Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
25.07.1893
Рождение ребёнка
18.10.1896
Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Каганков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Каганков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1910
Сын: Каганков Александр Федорович
Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1914
Сын: Каганков Николай Федорович
Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно