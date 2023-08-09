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Каганков Федор Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Каганков Николай Иванович

Мать: Каганкова Татьяна Иосифовна

Бракосочетание
25.07.1893

Жена: Каганкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1896

Сын: Каганков Иван Федорович

Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Каганков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1908

Сын: Каганков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1910

Сын: Каганков Александр Федорович

Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1914

Сын: Каганков Николай Федорович

Мать ребёнка: Каганкова Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно