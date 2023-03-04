Мамаева Ефимия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Ефимия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1818

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Мамаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1818
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область