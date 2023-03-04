Мамаева Ефимия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1818