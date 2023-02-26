(Новикова) Акулина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Акулина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Новиков Павел

Мать: ?

Смерть
Неизвестно