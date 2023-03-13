Окуневъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окуневъ Курочкинъ Степанъ
Мать: Окунева Ирина
Рождение ребёнка
12.09.1905
Сын: Окуневъ Илья
Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева
Рождение ребёнка
18.11.1907
Сын: Окуневъ Григорий
Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева
Рождение ребёнка
08.06.1911
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева
Бракосочетание
Неизвестно