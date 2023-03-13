Окуневъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуневъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окуневъ Курочкинъ Степанъ

Мать: Окунева Ирина

Рождение ребёнка
12.09.1905

Сын: Окуневъ Илья

Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1907

Сын: Окуневъ Григорий

Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1911

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Окунева Ксения Парфирьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Ксения Парфирьева