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Синельник Емельян

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

06.08.1915 ст.

Дата смерти

05.12.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: Евдокия Степановна

Очкино, Сумська область
Крещение
06.08.1915 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне Иван Сергеев Глобо и Матрона Иванов Синельников.
Смерть
05.12.1918
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана. Второй лист разворота с причиной смерти оборван.
Похороны
06.12.1918
Очкино, Сумська область
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