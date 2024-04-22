Синельник Емельян
Место рождения
Дата рождения06.08.1915 ст.
Дата смерти05.12.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1915 ст.
Мать: Евдокия Степановна
Крещение
06.08.1915 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне Иван Сергеев Глобо и Матрона Иванов Синельников.
Смерть
05.12.1918
Причина смерти не указана. Второй лист разворота с причиной смерти оборван.
Похороны
06.12.1918